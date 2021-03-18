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Умер отрицавший COVID-19 президент Танзании

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент Танзании Джон Магуфули cкончался в среду от сердечных осложнений в больнице в Дар-эс-Саламе, сообщила вице-президент Самия Сулуху Хасан в своем выступлении по государственному телевидению, cообщает BBC News.

Магуфули не появлялся на публике более двух недель, и о его здоровье ходили слухи. Оппозиционные политики заявили на прошлой неделе, что он заразился COVID-19, но это не было подтверждено. Последний раз Магуфули видели на публике 27 февраля, но на прошлой неделе премьер-министр Кассим Маджалива настаивал на том, что президент "здоров и усердно работает". В понедельник полиция заявила, что арестовала четырех человек по подозрению в распространении слухов в социальных сетях о том, что президент болен.

Вице-президент заявила, что ближайшие 14 дней страна будет пребывать в трауре.

Джон Магуфули был объявлен Президентом в свой 56-й день рождения в октябре 2015 года. Он был одним из самых ярких COVID-скептиков в Африке, советовал лечить его травами и молитвами. Танзания не публиковала подробностей своих случаев заболевания коронавирусом с мая, и правительство отказалось закупать вакцины.

Танзания Джон Магуфули Самия Сулуху Хасан Кассим Маджалива

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