ВОЗ рекомендовала продолжить применение вакцины AstraZeneca

Ранее ряд европейских стран приостановил применение этой вакцины из-за случаев образования тромбов

Фото: Saqib Majeed/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду рекомендовала странам продолжить применение вакцины AstraZeneca против коронавируса COVID-19.

"ВОЗ считает, что преимущества применения вакцины AstraZeneca перевешивают риски, и рекомендует продолжать вакцинацию", - говорится в заявлении организации.

В нем также отмечается, что комитет ВОЗ по оценке безопасности вакцин тщательно изучает последние данные о безопасности вакцины, разработанной компанией AstraZeneca, и как только он завершит этот процесс, результаты будут обнародованы.

Что касается появления тромбов, ВОЗ заявила, что это нередкое явление, и венозный тромбоэмболизм является третьим самым распространенным сердечно-сосудистым заболеванием.

Ранее о приостановке применения вакцины AstraZeneca объявил ряд европейских стран, в том числе Германия, Франция, Италия, Испания. Это произошло после случаев возникновения тромбов после прививки.

Позднее исполнительный директор Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) Эмер Кук заявила, что польза вакцины компании AstraZeneca перевешивает риск побочных эффектов.

По данным компании AstraZeneca, к настоящему моменту ее вакциной от COVID-19 привиты 17 млн человек в странах ЕС и в Великобритании. При этом, по состоянию на прошлую неделю, известно менее чем о 40 случаях возникновения тромбов.