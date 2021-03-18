Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:38Заразились
на 18.03В России 4 428 239+9 803В мире 121 197 710+500 675

"Британский" штамм COVID становится доминирующим в Европе

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - "Британский" штамм коронавируса COVID-19, считающийся более заразным, понемногу занимает преобладающие позиции в европейском регионе, заявил в четверг на брифинге глава европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"Примерно 48 из 53 европейских стран и территорий сообщили о ("британском" - ИФ) B.1.1.7. варианте, которые постепенно становится преобладающим в регионе", - сказал он.

При этом он отметил, что наиболее острая ситуация наблюдается в тех частях региона, которые были успешны в сдерживании пандемии за первые полгода 2020 года, то есть в центральной части Европы, на Балканском полуострове, в странах Балтии. По словам Клюге, теперь уровни распространения вируса, госпитализаций, смертности там один из высочайших в мире.

В миреБританский штамм COVID-19 оказался на 64% смертоноснее прочихЧитать подробнее

По оценкам ВОЗ, рост заболеваемости продолжается, при этом географически вирус смещается на восток. За прошлую неделю в Европе выявили более 1,2 млн случаев COVID-19, а число летальных исходов среди зараженных теперь больше, чем в аналогичный период год назад. Всего в регионе скончались более 900 тыс. пациентов с коронавирусом.

На фоне этого 27 стран региона находятся в полном или частичном локдауне, 21 страна постепенно снимает ограничения. Одновременно с тем 46 государств распределили более 107 млн доз вакцин от коронавируса, причем пять стран получили препарат в рамках международной инициативы ВОЗ COVAX. Однако лишь 3% населения в 45 странах прошли полный курс вакцинации.

"Давайте не будем сомневаться в том, что вакцинация сама по себе, особенно учитывая разную ситуацию по странам, не заменит общественное здравоохранения и социальные меры", - подчеркнул Клюге.

Говоря о кампаниях по вакцинации населения, Клюге отметил, что процесс еще не столь масштабен, и ему "слишком рано демонстрировать свой эффект на общие показатели госпитализаций (пациентов с - ИФ) COVID-19 и летальных исходов". В то же время он сказал, что первоначальные данные по Израилю и Великобритании указывают на эффективность вакцин компаний Pfizer-BioNTehc и AstraZeneca.

Хроника 09 января 2020 года – 18 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Ханс Клюге ВОЗ Европа Коронавирус

Новости по теме

Новости

Пашинян объявил о внеочередных парламентских выборах в Армении 20 июня

Тихановская объявила общенациональное голосование в интернете

Тихановская объявила общенациональное голосование в интернете
Пандемия коронавируса

В Киеве с 20 марта введут "суровый" карантин

В Киеве с 20 марта введут "суровый" карантин
Пандемия коронавируса

Ученые в США выяснили, почему новые штаммы коронавируса более заразны

Пандемия коронавируса

Число заразившихся COVID в мире превысило 121 млн, число жертв - 2,68 млн

Киргизия договорилась с РФ о поставке 500 тыс. доз "Спутника V"

Киргизия договорилась с РФ о поставке 500 тыс. доз "Спутника V"

Что случилось этой ночью: четверг, 18 марта

Южная Корея и США сочли вопрос КНДР приоритетным для их альянса

Пандемия коронавируса

Во Франции и Италии растет заболеваемость COVID-19

Пользователи Reddit инвестировали более $350 тыс. в сохранение горилл

Пользователи Reddit инвестировали более $350 тыс. в сохранение горилл
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');