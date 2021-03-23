Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:08Заразились
на 23.03В России 4 474 610+8 457В мире 123 678 061+470 490

В Бельгии обнаружен новый штамм COVID-19

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Штамм коронавируса, обнаруженный в бельгийском Льеже, представляет собой новую мутацию, и на его долю приходится около 4% общего числа случаев COVID-19, секвенированных в Бельгии.

В миреУченые в США выяснили, почему новые штаммы коронавируса более заразныЧитать подробнее

"Это намного меньше, чем у британского мутанта (от 70% до 75% случаев), и если он заинтриговал ученых, которые готовятся опубликовать свое открытие, то беспрецедентным образом мутации", - сообщила во вторник французская "Фигаро".

Ссылаясь на руководителя лаборатории анализа вирусов и секвенирования в Льеже, газета пишет, что новый штамм ведет себя не так, как другие. Обычно происходит потеря фрагментов ДНК копиями. Бельгийский вариант, напротив, собирает множество дополнений.

Пока рано говорить, является ли он более заразным или опасным, чем другие варианты. Новый штамм обнаружен у пациентов, получающих амбулаторное лечение, а не тех, что в отделениях интенсивной терапии. У ученых также нет "ни малейшего представления" о его устойчивости к вакцинам.

Таким образом, штамм B 1.214 не классифицируется как "проблемная разновидность", в отличие от его южноафриканского, британского и бразильского родственников. Кроме того, даже нет уверенности в том, что бельгийский вариант не узурпировал свою "национальность". Его обнаружили в январе в Бельгии, но он вполне он мог прибыть из Африки к югу от Сахары с прилетевшими оттуда пассажирами.

Бельгия Льеж COVID-19 Коронавирус

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 23 марта

Мнения членов НАТО разошлись по поводу "Северного потока 2"

Мнения членов НАТО разошлись по поводу "Северного потока 2"

В ЕС спрогнозировали допуск "Спутника V" на рынок через 6-8 недель

Посол ЕС в РФ спрогнозировал окончание локдаунов в Европе во 2-м полугодии

Посол ЕС в РФ спрогнозировал окончание локдаунов в Европе во 2-м полугодии

На Украину будут пускать только со справкой об отрицательном ПЦР-тесте

На Украину будут пускать только со справкой об отрицательном ПЦР-тесте
Пандемия коронавируса

В США не исключили, что AstraZeneca предоставила устаревшие данные по вакцине

Лавров заявил о разрушенных Брюсселем отношениях РФ и ЕС

Что случилось этой ночью: вторник, 23 марта

Число погибших при стрельбе в Колорадо достигло десяти

Шесть человек погибли в результате стрельбы в американском Колорадо

Шесть человек погибли в результате стрельбы в американском Колорадо
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');