Британский штамм COVID-19 оказался на 64% смертоноснее прочих

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Британский штамм коронавируса на 64% смертоноснее прежних. Об этом говорится в исследовании, проведенном Эксетерским университетом, его результаты опубликованы в British Medical Journal.

Исследователи сравнили данные примерно 55 тыс. пар участников, у которых выявили коронавирус между октябрем и январем и наблюдали за ними в течение 28 дней. Выяснилось, что вероятность летального исхода для инфицированных новым вариантом на 64% выше. В частности, смертность увеличилась с 2,5 до 4,1 на 1000 случаев.

Участников исследования подобрали по нескольким факторам, таким как возраст, пол и этническая принадлежность.

СМИ напоминают, что в январе британские власти, ссылаясь на ряд исследований, заявляли, что новый вариант коронавируса может быть на 40% смертоноснее.

Британский вариант COVID-19, известный как B.1.1.7, обнаружили в конце 2020 года. Он является одним из нескольких недавно появившихся штаммов коронавируса. Его распространение зафиксировано в некоторых странах Европы и в США.

Профессор клеточной микробиологии в Редингском университете Саймон Кларк заявил, что высокая летальность вместе с быстрым распространением означают, что "данный вариант вируса представляет серьезную проблему для систем здравоохранения и политических стратегов".

СМИ отмечают, что хоть большинство производителей вакцин заявили, что уже разработанные вакцины эффективны против британского штамма коронавируса, другие варианты, например, обнаруженный в ЮАР, имеют мутации, что вызывает опасения в отношении выработки иммунного ответа.