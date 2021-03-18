Путин заявил, что США придется считаться с интересами РФ

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Россия будет сотрудничать с Соединенными Штатами, но на своих условиях, и Вашингтону придется с этим считаться, заявил президент РФ Владимир Путин.

На встрече с представителями общественности Крыма Путин отметил, что "руководство США в целом настроено иметь с нами определенные отношения, но по тем вопросам, которые представляют интерес для самих США и на их условиях".

"Мы, хоть они думают, что мы такие же, как они, но мы другие люди, у нас другой генетический и культурно-нравственный код. Но (мы - ИФ) умеем отстаивать свои собственные интересы. И мы будем с ними работать, но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы. И на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя. И им придется с этим считаться", - подчеркнул президент.

Соединенным Штатам придется с этим считаться, продолжил глава государства, "несмотря на все попытки остановить развитие" России, "несмотря на санкции, оскорбления".

"Ну а мы, имея в виду наши национальные интересы, будем развивать отношения со всеми странами мира, включая и США", - сказал Путин.