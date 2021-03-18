Белый дом сообщил, что посол США в РФ продолжает работу

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Посол США в РФ Джон Салливан продолжает работу, так как Вашингтон придает большое значение дипломатии, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в четверг.

"Наш посол Салливан остается в Москве, и он продолжает взаимодействовать как наша команда на месте с россиянами. Мы продолжаем думать, что дипломатия - первый шаг, и всегда должна быть первым шагом и нашей целью во всех отношениях, даже с нашими соперниками", - сказала Псаки, комментируя сложности в дипотношениях США и РФ.

По словам представителя Белого дома, администрация Байдена верит, что, несмотря на непростые отношения, может найти пути взаимодействия с Россией по вопросам взаимного интереса.

"Нам нужно продолжать искать пути работы вместе... Есть области взаимного интереса", - добавила она. В качестве примеров, она назвала иранскую ядерную проблему, тему контроля над вооружениями.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что посол РФ в США Анатолий Антонов приглашен в Москву "для консультаций, для ревизии российско-американских отношений".

Это произошло после того, как президент Джо Байден дал утвердительный ответ на вопрос журналиста американского телеканала ABC News о том, считает ли тот российского президента "убийцей". На это негативно отреагировали в Кремле и Госдуме, а в МИД РФ заявили, что ждут разъяснений высказывания Байдена.