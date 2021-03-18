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В Москве ждут объяснений от Вашингтона по поводу слов Байдена о Путине

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Москве хотели бы услышать разъяснения относительно высказываний президента США Джо Байдена в отношении президента РФ Владимира Путина, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Почему мы должны... все время переводить с их странного, непонятного политического птичьего языка на нормальный", - сказала она в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

По словам дипломата, "может быть их журналисты, или наши журналисты, попытаются их (представителей администрации США - ИФ) разговорить, что конкретно имелось в виду?".

В свою очередь в Кремле высказывания Байдена в отношении своего российского коллеги назвали "очень плохими". "Он (президент США - ИФ) однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. И дальше будем исходить именно из этого", - заявил журналистам в четверг пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Ранее Байден на вопрос журналиста американского телеканала ABC News о том, считает ли тот российского президента "убийцей" (killer), ответил утвердительно.

Владимир Путин МИД РФ Мария Захарова Джо Байден США

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