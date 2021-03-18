Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:07Заразились
на 18.03В России 4 428 239+9 803В мире 121 197 710+500 675

В Италии возобновят применение вакцины AstraZeneca

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Власти Италии приняли решение возобновить применение вакцины AstraZeneca от COVID-19 после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) признало препарат безопасным, сообщают итальянские СМИ.

Премьер Италии Марио Драги приветствовал заявление европейского регулятора. "Вакцинация возобновится в пятницу", - приводит его слова итальянское телевидение.

"Наша цель не изменилась: вакцинировать как можно больше людей и сделать это как можно быстрее", - добавил глава правительства.

Ранее экспертный комитет по безопасности препаратов Европейского агентства по лекарственным средствам в ходе оценки информации об осложнениях у привитых вакциной Astrazeneca против коронавируса оценил препарат как "безопасную и эффективную вакцину".

"Комитет также пришел к заключению, что вакцина не связана с риском образования тромбов и проблем со свертываемостью крови", - заявила глава европейского медицинского регулятора Эмер Кук.

При этом Кук отметила, что, тем не менее, полностью отметать версию о взаимосвязи образования тромбов с вакцинацией данным препаратом все же нельзя. Она пояснила, что эксперты выявили крайне малочисленные случаи, в которых нет полной уверенности, какова причина тромбов. "Но мы по-прежнему не можем полностью исключать связи между этими случаями и вакциной", - отметила она.

Ранее целый ряд европейских стран, в том числе Германия, Франция, Италия, Испания, объявили о приостановки применения вакцины AstraZeneca. Это произошло после сообщений о случаях возникновения тромбов после прививки.

По данным компании AstraZeneca, к настоящему моменту ее вакциной от COVID-19 привиты 17 млн человек в странах ЕС и в Великобритании. При этом, по состоянию на прошлую неделю, известно менее чем о 40 случаях возникновения тромбов.

В минувшую среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала странам продолжить применение вакцины Astrazeneca против коронавируса.

Хроника 09 января 2020 года – 18 марта 2021 годаПандемия коронавируса
AstraZeneca Италия Марио Драги Коронавирус

Новости по теме

Новости

Сенат США утвердил Уильяма Бернса на посту директора ЦРУ

США изучают возможность введения санкций против Nord Stream 2 AG

Берлин предложил США помочь Киеву вместо санкций против Nord Stream 2

В Белом доме пока не могут сказать, готов ли Байден к беседе с Путиным

В Белом доме пока не могут сказать, готов ли Байден к беседе с Путиным

США призвали компании прекратить участие в проекте "Северный поток 2"

США призвали компании прекратить участие в проекте "Северный поток 2"

В Белом доме заявили, что Байден не сожалеет о своих словах о Путине

В Белом доме заявили, что Байден не сожалеет о своих словах о Путине

Путин предложил Байдену поговорить по телефону 19 или 22 марта

Путин предложил Байдену поговорить по телефону 19 или 22 марта
Пандемия коронавируса

Регулятор ЕС не нашел связи между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза

Регулятор ЕС не нашел связи между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза

Правительство Финляндии затравили в интернете женоненавистники

Правительство Финляндии затравили в интернете женоненавистники

Медсестра в Грузии впала в кому после прививки вакциной AstraZeneca

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');