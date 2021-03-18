В Италии возобновят применение вакцины AstraZeneca

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Власти Италии приняли решение возобновить применение вакцины AstraZeneca от COVID-19 после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) признало препарат безопасным, сообщают итальянские СМИ.

Премьер Италии Марио Драги приветствовал заявление европейского регулятора. "Вакцинация возобновится в пятницу", - приводит его слова итальянское телевидение.

"Наша цель не изменилась: вакцинировать как можно больше людей и сделать это как можно быстрее", - добавил глава правительства.

Ранее экспертный комитет по безопасности препаратов Европейского агентства по лекарственным средствам в ходе оценки информации об осложнениях у привитых вакциной Astrazeneca против коронавируса оценил препарат как "безопасную и эффективную вакцину".

"Комитет также пришел к заключению, что вакцина не связана с риском образования тромбов и проблем со свертываемостью крови", - заявила глава европейского медицинского регулятора Эмер Кук.

При этом Кук отметила, что, тем не менее, полностью отметать версию о взаимосвязи образования тромбов с вакцинацией данным препаратом все же нельзя. Она пояснила, что эксперты выявили крайне малочисленные случаи, в которых нет полной уверенности, какова причина тромбов. "Но мы по-прежнему не можем полностью исключать связи между этими случаями и вакциной", - отметила она.

Ранее целый ряд европейских стран, в том числе Германия, Франция, Италия, Испания, объявили о приостановки применения вакцины AstraZeneca. Это произошло после сообщений о случаях возникновения тромбов после прививки.

По данным компании AstraZeneca, к настоящему моменту ее вакциной от COVID-19 привиты 17 млн человек в странах ЕС и в Великобритании. При этом, по состоянию на прошлую неделю, известно менее чем о 40 случаях возникновения тромбов.

В минувшую среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала странам продолжить применение вакцины Astrazeneca против коронавируса.