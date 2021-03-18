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Германия возобновит вакцинацию препаратом Astrazeneca

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - ФРГ возобновит вакцинацию препаратом от коронавируса AstraZeneca после решения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), сообщил глава Минздрава Германии Йенс Шпан журналистам в Берлине в четверг.

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"Наша цель - уже завтра в течение дня начать вакцинацию AstraZeneca", - сказал он.

По словам министра, решение агентства подтвердило безопасность и качество препарата. При этом Шпан посчитал правильным то, что до решения регулятора применение вакцины было приостановлено.

Он сообщил, что для пациентов будет составлена разъясняющая памятка о возможных побочных эффектах вакцины.

Ранее в четверг экспертный комитет по безопасности препаратов агентства в ходе оценки информации об осложнениях у привитых вакциной AstraZeneca против коронавируса не нашел однозначной связи между случаями тромбоза и применением препарата.

После этого о намерении возобновить использование вакцины AstraZeneca уже объявила Италия.

Хроника коронавируса. Март.

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Хроника 09 января 2020 года – 18 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Германия Коронавирус AstraZeneca EMA

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