Германия возобновит вакцинацию препаратом Astrazeneca

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - ФРГ возобновит вакцинацию препаратом от коронавируса AstraZeneca после решения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), сообщил глава Минздрава Германии Йенс Шпан журналистам в Берлине в четверг.

"Наша цель - уже завтра в течение дня начать вакцинацию AstraZeneca", - сказал он.

По словам министра, решение агентства подтвердило безопасность и качество препарата. При этом Шпан посчитал правильным то, что до решения регулятора применение вакцины было приостановлено.

Он сообщил, что для пациентов будет составлена разъясняющая памятка о возможных побочных эффектах вакцины.

Ранее в четверг экспертный комитет по безопасности препаратов агентства в ходе оценки информации об осложнениях у привитых вакциной AstraZeneca против коронавируса не нашел однозначной связи между случаями тромбоза и применением препарата.

После этого о намерении возобновить использование вакцины AstraZeneca уже объявила Италия.