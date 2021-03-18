Круз будет блокировать назначения в госдеп до ужесточения санкций против "Северного потока 2"

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз заявил, что будет блокировать утверждение Уэнди Шерман на пост первого замгоссекретаря США и некоторых других кандидатов на посты в госдепе, пока Белый дом не введет санкции против компаний, задействованных в реализации проекта "Северный поток".

"Я не прекращу блокировку кандидатуры Уэнди Шерман и буду блокировать другие будущие кандидатуры в госдеп, пока полный пакет санкций, предусмотренных конгрессом, не будет в действительности введен против судов и компаний, которые играют ключевую роль в завершении газопровода", - говорится в заявлении Круза.

Сенатор не в первый раз прибегает к подобному приему, чтобы попытаться вынудить администрацию США жестче действовать против "Северного потока 2". Он использует свое право сенатора приостановить рассмотрение того или иного вопроса. Благодаря этому механизму Круз может долго не допускать до голосования вопрос об утверждении кандидатов на ключевые должности в администрации Байдена.

В начале марта Круз объявил, что будет блокировать утверждение Ульяма Бернса директором ЦРУ, чтобы добиться более жестких санкций против "Северного потока 2". Однако в итоге в четверг Сенат утвердил его кандидатуру.

Сам сенатор от Техаса пояснил в четверг, что согласился разблокировать процедуру утверждения Бернса после того, как госдеп призвал компании, работающие над "Северным потоком 2", прекратить эту работу, чтобы не попасть под американские санкции.

Круз, который и в прошлые годы активно участвовал в инициативах конгресса против "Северного потока 2", добивается, чтобы администрация США побыстрее представила список новых объектов для санкций. Недавно Белый дом передал такой список, однако, по сути, в нем лишь оставлялись в силе санкции, введенные предыдущей администрацией.

В США многие конгрессмены из обеих партий выступают за усиление санкционного давления на "Северный поток 2". В администрации президента США Джо Байдена согласны, что нужно пытаться помешать завершению строительства этого газопровода. В то же время Белый дом хотел бы улучшить сильно пострадавшие при Дональде Трампе отношения США с ФРГ. По этой причине, как отмечают американские СМИ, Байден, не желая раздражать Берлин, пока воздерживается от более решительных действий против проекта газопровода.