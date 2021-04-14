Сенат утвердил Уэнди Шерман первым замгоссекретаря США

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Венди Шерман Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Сенаторы США утвердили назначение Уэнди Шерман первыми замгоссекретаря США, сообщают американские СМИ.

На голосовании Шерман поддержали 56 сенаторов (все сенаторы-демократы, плюс шесть республиканцев), а против неё выступили 42 члена сената.

Представитель Госдепа Нед Прайс в твиттере приветствовал результаты голосования.

Glad to see Wendy Sherman confirmed today as Deputy Secretary of State. She has been an advocate for the American people throughout her career and will continue to do so as she advances U.S. foreign policy at the @StateDept. https://t.co/t4KOrXEWMn — Ned Price (@StateDeptSpox) April 13, 2021

Как и многие другие кандидаты на ключевые посты в администрации Байдена, Шерман работала еще и в администрации президента США Барака Обамы. Она была замгоссекретаря по политическим вопросам, а также курировала переговоры по иранской ядерной проблеме. Утверждение этого кандидата на второй по значимости пост в Госдепе несколько недель оставалось под вопросом из-за позиции сенатора-республиканца от Техаса Теда Круза. В середине марта он заявил, что будет блокировать утверждение Шерман на пост первого замгоссекретаря США и некоторых других кандидатов на посты в госдепе, пока Белый дом не введет санкции против компаний, задействованных в реализации проекта "Северный поток 2".

"Я не прекращу блокировку кандидатуры Уэнди Шерман и буду блокировать другие будущие кандидатуры в госдеп, пока полный пакет санкций, предусмотренных конгрессом, не будет в действительности введен против судов и компаний, которые играют ключевую роль в завершении газопровода", - говорилось в заявлении Круза.

Пока этот сенатор не пояснил, по какой причине согласился разблокировать процесс утверждения Шерман. Сенатор не в первый раз прибегал к подобному приему блокировки, чтобы попытаться вынудить администрацию США жестче действовать против "Северного потока 2". Он использует право, которое есть у каждого сенатора, приостановить рассмотрение того или иного вопроса. Благодаря этому механизму Круз может долго не допускать до голосования вопрос об утверждении кандидатов на ключевые должности в администрации Байдена.

Круз, который и в прошлые годы активно участвовал в инициативах Конгресса против "Северного потока 2", добивается, чтобы администрация США побыстрее представила список новых объектов для санкций. Ранее в этом году Белый дом передал такой список, однако, по сути, в нем лишь оставлялись в силе санкции, введённые предыдущей администрацией.

В США многие конгрессмены (как республиканцы, так и демократы) выступают за усиление санкционного давления на "Северный поток 2". В администрации президента США Джо Байдена согласны, что нужно пытаться помешать завершению строительства этого газопровода. Но в то же время Белый дом хотел бы улучшить сильно пострадавшие при Дональде Трампе отношения США с ФРГ. По этой причине, как отмечают американские СМИ, Байден, не желая раздражать Берлин, пока воздерживается от более решительных действий против проекта газопровода.