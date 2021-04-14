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Сенат утвердил Уэнди Шерман первым замгоссекретаря США

Сенат утвердил Уэнди Шерман первым замгоссекретаря США
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Венди Шерман
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Сенаторы США утвердили назначение Уэнди Шерман первыми замгоссекретаря США, сообщают американские СМИ.

На голосовании Шерман поддержали 56 сенаторов (все сенаторы-демократы, плюс шесть республиканцев), а против неё выступили 42 члена сената.

Представитель Госдепа Нед Прайс в твиттере приветствовал результаты голосования.

Как и многие другие кандидаты на ключевые посты в администрации Байдена, Шерман работала еще и в администрации президента США Барака Обамы. Она была замгоссекретаря по политическим вопросам, а также курировала переговоры по иранской ядерной проблеме. Утверждение этого кандидата на второй по значимости пост в Госдепе несколько недель оставалось под вопросом из-за позиции сенатора-республиканца от Техаса Теда Круза. В середине марта он заявил, что будет блокировать утверждение Шерман на пост первого замгоссекретаря США и некоторых других кандидатов на посты в госдепе, пока Белый дом не введет санкции против компаний, задействованных в реализации проекта "Северный поток 2".

В миреКруз будет блокировать назначения в госдеп до ужесточения санкций против "Северного потока 2"Читать подробнее

"Я не прекращу блокировку кандидатуры Уэнди Шерман и буду блокировать другие будущие кандидатуры в госдеп, пока полный пакет санкций, предусмотренных конгрессом, не будет в действительности введен против судов и компаний, которые играют ключевую роль в завершении газопровода", - говорилось в заявлении Круза.

Пока этот сенатор не пояснил, по какой причине согласился разблокировать процесс утверждения Шерман. Сенатор не в первый раз прибегал к подобному приему блокировки, чтобы попытаться вынудить администрацию США жестче действовать против "Северного потока 2". Он использует право, которое есть у каждого сенатора, приостановить рассмотрение того или иного вопроса. Благодаря этому механизму Круз может долго не допускать до голосования вопрос об утверждении кандидатов на ключевые должности в администрации Байдена.

Круз, который и в прошлые годы активно участвовал в инициативах Конгресса против "Северного потока 2", добивается, чтобы администрация США побыстрее представила список новых объектов для санкций. Ранее в этом году Белый дом передал такой список, однако, по сути, в нем лишь оставлялись в силе санкции, введённые предыдущей администрацией.

В США многие конгрессмены (как республиканцы, так и демократы) выступают за усиление санкционного давления на "Северный поток 2". В администрации президента США Джо Байдена согласны, что нужно пытаться помешать завершению строительства этого газопровода. Но в то же время Белый дом хотел бы улучшить сильно пострадавшие при Дональде Трампе отношения США с ФРГ. По этой причине, как отмечают американские СМИ, Байден, не желая раздражать Берлин, пока воздерживается от более решительных действий против проекта газопровода.

Уэнди Шерман США Северный поток 2 Тед Круз

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