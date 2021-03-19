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В США подготовили законопроект о партнерстве с Украиной в сфере безопасности

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Группа сенаторов США представила законопроект о партнерстве с Украиной в области безопасности.

"В интересах поддержки обороны Украины и продвижения американских ценностей и внешнеполитических приоритетов я с гордостью присоединяюсь к возобновлению действия Закона о партнерстве в области безопасности Украины - долгосрочного пакета помощи в области безопасности, который демонстрирует нашу двухпартийную приверженность безопасной Украине", - заявил один из авторов законопроекта сенатор Боб Менендес.

Основные положения документа предусматривают отчет исполнительной власти о дипломатической поддержке США Украины в течение следующих пяти лет. Также сенаторы призывают Госдепартамент создать рабочую группу по Украине с соответствующими европейскими союзниками.

Кроме того, администрация должна назначить специального посланника по Украине для выполнения функций представителя США на мирных переговорах в Нормандском формате.

Также планируется выделять Киеву до $300 млн в год военной помощи и $4 млн в год на подготовку украинских военных офицеров.

Помимо прочего, предлагается ускорить передачу Украине вооружений.

Под документом подписались сенаторы-демократы Боб Менендес, Крис Мерфи, Джин Шахин и республиканцы - Джим Риш, Роб Портман и Джон Баррассо.

США Украина

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