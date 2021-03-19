На Украине продолжает увеличиваться суточный COVID-прирост

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - На Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 15 850 новых случаев заболевания COVID-19, умерли 262 пациента, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"В частности, заболели 830 детей и 401 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 4 444 человека; летальных случаев - 262; выздоровело - 4 592 человека", - написал Степанов в своем фейсбуке в пятницу утром.

Днем ранее, 18 марта, было зафиксировано 15 053 новых случая инфицирования, 17 марта сообщалось о 11 833 случаях, 16 марта было зафиксировано 9 642 случая, 15 марта - 6 792.

Количество инфицированных в стране с начала пандемии на утро пятницы составило 1 519 926 человек, 29 515 - умерли от COVID-19, выздоровели - 1 248 782 человека.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко объявил о введении суровых карантинных ограничений в столице Украины с 20 марта из-за стремительного ухудшения ситуации с коронавирусом в городе.