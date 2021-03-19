Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:19Заразились
на 18.03В России 4 428 239+9 803В мире 121 786 475+588 765

На Украине продолжает увеличиваться суточный COVID-прирост

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - На Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 15 850 новых случаев заболевания COVID-19, умерли 262 пациента, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"В частности, заболели 830 детей и 401 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 4 444 человека; летальных случаев - 262; выздоровело - 4 592 человека", - написал Степанов в своем фейсбуке в пятницу утром.

Днем ранее, 18 марта, было зафиксировано 15 053 новых случая инфицирования, 17 марта сообщалось о 11 833 случаях, 16 марта было зафиксировано 9 642 случая, 15 марта - 6 792.

Количество инфицированных в стране с начала пандемии на утро пятницы составило 1 519 926 человек, 29 515 - умерли от COVID-19, выздоровели - 1 248 782 человека.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко объявил о введении суровых карантинных ограничений в столице Украины с 20 марта из-за стремительного ухудшения ситуации с коронавирусом в городе.

Хроника коронавируса. Март.

20
Дуэт Covid Boys и и художник Лукас Энгельс украсили самую известную в Брюсселе статую "Писающий мальчик"17 марта. Медицинские работники проводят вакцинацию китайским препаратом Sinovac жителей Кавальканте, Бразилия.16 марта. В Берлине 16 марта вновь открылись музеи.15 марта. Изображения жителей Нью-Йорка, погибших в результате пандемии COVID-19, проецируются на Бруклинский мост в годовщину начала локдауна.12 &#8203;марта. Румыния приостановила использование одной из партий вакцины AstraZeneca. Ранее власти Дании, Норвегии, Таиланда и Болгарии приостановили кампанию вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca из-за образования тромбов у нескольких датских пациентов после прививки.11 &#8203;марта. Музыкант Самуэль Паломино на альте исполнил Моцарта во время мини-концерта для пациентов с COVID-19 в больнице Исабель Зендаль в Мадриде.10 &#8203;марта. Акция протеста врачей с требованием улучшения условия труда прошла в Барселоне.10 марта. Йоркширский музей, закрытый во время третьего национального локдауна в Англии, оцифровывает свои экспонаты.9 марта. Граффити на улицах Мумбаи.5 марта. В Парагвае медики провели акцию протеста из-за нехватки ресурсов для борьбы с COVID-19.4 марта. На арене для корриды в испанском Арнедо началась вакцинация пожилых людей от COVID-19 препаратом Pfizer.3 марта. В Гааге работники секс-индустрии вышли на акцию протеста из-за отсутствия работы на фоне пандемии коронавируса. 2 марта. В Индонезии началась массовая вакцинация от COVID-19 китайской вакциной Sinovac.1 марта. В американском Лейквуде в одном из домов престарелых установили разделительную занавеску из пластика, которая позволяет членам семьи обняться.1 марта. В средневековом готическом кафедральном соборе в Личфилде открыт пункт вакцинации от коронавируса.1 марта. В школе города Уэнатчи, штат Вашингтон, уроки музыки проходят в защитных палатках.1 марта. В Ницце сожгли макет коронавируса в знак уважения к ежегодному карнавалу, который был отменен в этом году.1 марта. В Малайзии возобновлены занятия в школах.1 марта. Весенняя ярмарка амулетов в Бухаресте.1 марта. 78-я церемония вручения премии "Золотой глобус" из-за пандемии прошла в формате видеоконференции.
Дуэт Covid Boys и и художник Лукас Энгельс украсили самую известную в Брюсселе статую "Писающий мальчик"
Хроника 09 января 2020 года – 19 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Максим Степанов Украина Коронавирус

Новости по теме

Новости

Власти Канады разрешили возобновить использование вакцины AstraZeneca

Пандемия коронавируса

Латвия возобновляет применение вакцины от коронавируса AstraZeneca

Латвия возобновляет применение вакцины от коронавируса AstraZeneca

Что случилось этой ночью: пятница, 19 марта

В Болгарии задержали несколько подозреваемых в шпионаже в пользу РФ

В Болгарии задержали несколько подозреваемых в шпионаже в пользу РФ

Обвиняемый в кибератаке на завод Tesla россиянин признал вину

Пандемия коронавируса

Кипр с 1 апреля будет пускать российских туристов без карантина

Кипр с 1 апреля будет пускать российских туристов без карантина

Сенат США утвердил Уильяма Бернса на посту директора ЦРУ

США изучают возможность введения санкций против Nord Stream 2 AG

Берлин предложил США помочь Киеву вместо санкций против Nord Stream 2

В Белом доме пока не могут сказать, готов ли Байден к беседе с Путиным

В Белом доме пока не могут сказать, готов ли Байден к беседе с Путиным
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');