Пашинян заявил о необходимости наладить сообщение с Азербайджаном

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Премьер Армении Никол Пашинян заявил о необходимости прекращения враждебных настроений в регионе, в качестве необходимого шага к этому указав на открытие коммуникаций с Азербайджаном.

По его словам, проблема негативного отношения сторон друг к другу не решится быстро. "Но мы должны продвигаться, и один из методов для решения проблемы - это то, что мы сейчас обсуждаем, а именно - открытие региональных коммуникаций и дорог. Если кто-то скажет, что это выгодно только Азербайджану или только Армении - не верьте", - заявил Пашинян на встрече с жителями сел в рамках поездки по Арагацотнской области республики в субботу.

"Азербайджан должен получить коммуникационную связь с Нахичеваном, а мы - железнодорожное сообщение с Россией и Ираном, - сказал Пашинян. - Это означает, что экономика нашей страны может существенно измениться".

Он отметил перспективы развития экономики. В частности, премьер заявил, что Армения имеет огромные запасы меди, и, "если нам удастся открыть железнодорожное сообщение, то сможем экспортировать не черновую медь, а создать медеплавильное производство, создать весь цикл". Пашинян добавил, что "медь сегодня в больших количествах используется в двигателях для электромобилей, которые идут на смену автомобилям с двигателями внутреннего сгорания".

Вместе с тем, премьер-министр Армении подчеркнул, что вопрос Карабаха не решен, сколько бы президент Азербайджана ни говорил об этом.