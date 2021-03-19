Минздрав Украины предложил сделать отрицательный ПЦР-тест условием для въезда иностранцев

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Минздрав Украины предложил правительству страны ввести условие для въезда любых иностранцев: наличие негативного ПЦР-теста на коронавирус, сделанного за 48 часов до проверки на границе. Об этом в Верховной раде сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он уточнил, что ведомство уже внесло в правительство соответствующие изменения в постановление, которое регулирует порядок въезда иностранных граждан.

"Уверен, что на ближайшем заседании этот вопрос будет рассмотрен, и граждане других стран независимо от уровня заболеваемости должны будут предоставить справку о негативном ПЦР-тесте за 48 часов", - добавил он.

Сейчас для въезда на Украину иностранцы должны иметь медицинскую страховку, которая покроет лечение от коронавирусной инфекции. Другие страны Минздрав делит на "красные", или неблагополучные по коронавирусу, и "зеленые". По возвращении из "красных" стран, люди должны сдать ПЦР-тест и самоизолироваться вплоть до получения отрицательного результата. Из иностранцев, прибывших из "красной зоны" не обязаны самоизолироваться те, у кого есть отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, который проведен не более чем за 48 часов до пересечения границы Украины.