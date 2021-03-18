Кипр с 1 апреля будет пускать российских туристов без карантина

Люди на пляже в Протарасе (Кипр) Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Российские туристы смогут въезжать на Кипр без карантина с 1 апреля 2021 года, сообщил в четверг министр туризма острова Саввас Пердиос.

"Прошлый год был тяжелым для всех нас. Я надеюсь, что нынешний год будет лучше, и российские туристы вернутся на Кипр. 1 апреля мы вновь открываем российский рынок. Мы запускаем прямые рейсы из России, и туристы смогут прилететь к нам без необходимости прохождения карантина. Правда, останется требование сдавать ПЦР-тесты", - сказал он в четверг в видеообращении к турагентствам туроператора TEZ TOUR.

По словам Пердиоса, такие тесты сейчас требуются практически во всех странах Евросоюза.

Как пояснил порталу "Интерфакс-Туризм" управляющий директор TEZ TOUR Кипр Иван Лавров, ПЦР-тесты россиянам нужно сдавать дважды - не позднее чем за 72 часа до вылета на Кипр и по прибытии на остров. Кроме этого, все российские туристы должны будут зарегистрироваться на государственном сайте Cyprus FlightPass за 24 часа до вылета.

"Кипр является одним из наиболее востребованных направлений у россиян. Мы, как и все наши партнеры на Кипре, чрезвычайно рады возвращению туризма из России на остров", - сказал Лавров.

Для российских туристов Кипр изначально собирался открыть границу 1 марта, но потом перенес дату на 1 апреля. В посольстве России в Никосии тогда сообщили, что до принятия соответствующего решения Россия относится к так называемой "серой" категории, то есть въезд на Кипр разрешен только отдельным категориям граждан. Кроме того, гражданам из стран "серой" категории придется провести 14 дней в самоизоляции после въезда на Кипр.