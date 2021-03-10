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Маврикий закрыл границы для иностранных туристов до 25 марта

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Власти Маврикия из-за роста числа случаев COVID-19 объявили в стране локдаун и запретили принимать международные рейсы до 25 марта, сообщает французская радиостанция France Info.

"Власти Маврикия ввели до 25 марта общенациональную изоляцию. Второй раз за все время пандемии страна в Индийском океане прибегает к подобным мерам из-за роста числа случаев заражения коронавирусом", - пишет издание.

По словам премьер-министра Маврикия Правинда Джагнота, до 25 марта страна не будет принимать международные рейсы, чтобы защитить местных жителей. При этом покинуть архипелаг по-прежнему можно.

"Локдаун стал необходимым после выявления четырех новых случаев заражения ковидом в разных местах страны. 9 марта заболевших было уже 15", - сказал он.

Как отмечает портал, с 10 по 25 марта будут работать только основные службы, в том числе порт, аэропорт, больница и служба экстренной помощи. В ограниченном режиме разрешена работа супермаркетов, пекарен, аптек и АЗС, пускать туда будут по очереди. Все религиозные и социокультурные мероприятия отменены.

"Я уверен, что мы сможем открыть границы как можно скорее", - сказал Джагнот.

Маврикий - островное государство в Восточной Африке. Это дорогое направление для отдыха, которое предпочитают обеспеченные туристы. Для въезда нужна была справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, подтверждение брони отеля и заполненная декларация о состоянии здоровья с местом проживания на архипелаге.

В конце января 2021 года власти страны заявили, что готовы пускать вакцинированных туристов без соблюдения двухнедельного карантина.

Хроника коронавируса. Март.

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