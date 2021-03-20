Пашинян заявил, что отказ от трехстороннего заявления по Карабаху станет катастрофой

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отказ от трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху, подписанного в ноябре прошлого года лидерами Армении, Азербайджана и России, приведет к катастрофе.

"Меня обвиняют (оппозиция - ИФ) в предательстве. А как проявляется это предательство? Нас обвиняют и в сдаче территорий. Но мы стояли столько, сколько было возможно. И приняли решение (о подписании трехстороннего заявления - ИФ) тогда, когда это надо было. Обратное привело бы к катастрофе", - сказал он на встрече с жителями сел в рамках поездки по Арагацотнской области республики в субботу.

"Сейчас говорят, что предательская власть должна уйти. А документ, который мы подписали, вы (следующая власть - ИФ) откажетесь от него? Говорят - нет. Это будет катастрофой, если мы порвем эту бумагу", - отметил Пашинян.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня и вводе российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану.