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Второй за сутки корабль ВМС США вошел в Черное море

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Американский эсминец Thomas Hudner в субботу в районе 18:55 по московскому времени вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы позиционирования судов (AIS).

Стамбульские сайты также публикуют фотографии прохождения фрегата через Босфор. Он способен нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

Ранее в субботу 6-й оперативный флот сообщил, что корабль направляется в Черное море "для проведения операций по обеспечению безопасности на море".

Это уже второй боевой корабль ВМС США, который за последние 24 часа заходит в акваторию Черного моря. В пятницу туда вошел ракетный крейсер ВМС США Monterey, оснащенный, по меньшей мере, 26 крылатыми ракетами Tomahawk.

В Национальном центре управления обороной РФ сообщили накануне, что российские военные следят за американским крейсером.

Крейсер Monterey и эсминец Thomas Hudner входят в состав авианосной ударной группы ВМС США, возглавляемой атомным авианосцем Dwight Eisenhower. Остальные корабли группы и сам авианосец находятся в Средиземном море у берегов Турции.

Ранее предполагалось, что корабли группы, которые вошли в Средиземное море 8 марта, проследуют через Суэцкий канал на Ближний Восток, откуда в конце января после многомесячного пребывания ушла авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем Nimitz. Однако в конце февраля министр обороны США Ллойд Остин заявил, что решение об этом пока не принято.

По данным американских СМИ, авианосец какое-то время будет оставаться в Средиземном море и взаимодействовать с военно-морскими силами стран-членов НАТО.

В настоящее время в Черном море также находятся корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО в составе двух испанских ракетных фрегатов, а также румынского, болгарского и турецкого кораблей.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО. Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

ВМС США

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