Российские военные начали следить за крейсером США в Черное море

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Российские военные начали слежение за американским крейсером, зашедшим в Черное море, сообщил Национальный центр управления обороной РФ.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями крейсера "Монтерей" ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 19 марта 2021 года", - сообщили в центре вечером в пятницу.

Других деталей военные не привели.

Ранее сообщалось, что Черноморский флот начал следить за вошедшими в Черное море фрегатами ВМС Испании "Мендес Нуньес" и "Кристобаль Колон".