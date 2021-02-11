Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:56Заразились
на 11.02В России 4 027 748+15 038В мире 107 340 682+435 081

Лукашенко обусловил уход остановкой протестов и защитой сторонников

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко обозначил условия своего ухода из власти и предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом.

Первое условие, заявил он в четверг на Всебелорусском народном собрании, - это мир и порядок в стране. "Никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение. Вторым пунктом мы запишем, что ни один волос с вас, сторонников нынешнего президента упасть не может", - сказал Лукашенко.

В миреЛукашенко отказался "просто так" уйти с поста президента БелоруссииЧитать подробнее

"Поэтому я предложил Всебелорусское народное собрание сделать конституционным органом", - подчеркнул он.

Как пояснил Лукашенко, "если этот общественный договор, который мы заключим, будет нарушен, то власть будет у Всебелорусского народного собрания". "У вас, даже без меня. И Всенародное собрание будет избраться еще более ответственно людьми... Оно должно быть стабилизатором на переходный период", - подчеркнул он.

По словам Лукашенко, в период смены поколений должна быть "четкая подстраховка, чтобы не потерять страну".

"Я думаю, что Всебелорусскому собранию надо передать главный вопрос - определение стратегии развития нашего общества. И это будет закон для всех граждан нашей страны - и для главы государства, и для парламента, и для других", - заявил он.

В миреЛукашенко объяснил свое появление с автоматом во Дворце независимостиЧитать подробнее

Он сообщил, что в резолюцию ВНС внесут пункт о создании конституционной комиссии. "Это комиссия, которая будет собирать все ваши предложения. Обещаю вам, что все будет честно и справедливо", - заявил Лукашенко.

Протесты и санкции после выборов

В Белоруссии уже более полугода продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа 2020 года. Победителем был объявлен Лукашенко, который занимает пост президента с 1994 года. Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными. Ряд лидеров оппозиции были арестованы, других вынудили покинуть страну. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. Белорусские силовики жестоко подавляют акции протеста, в связи с чем акции сменили формат, переместились во дворы и проходят в разных районах Минска.

ЕС и США не признают Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Евросоюз ввел санкции в отношении Белоруссии.

Белоруссия Александр Лукашенко

Новости по теме

Новости

Премьер Польши выступил за прекращение проекта "Северный поток 2"

Премьер Польши выступил за прекращение проекта "Северный поток 2"

Лукашенко допустил возможность фальсификаций на прошлогодних выборах

ЕС начал обсуждать санкции против РФ за ситуацию с Навальным

Организаторы Берлинского кинофестиваля объявили конкурсную программу

Организаторы Берлинского кинофестиваля объявили конкурсную программу

Лукашенко назвал условие для развития Союзного государства

Лукашенко назвал условие для развития Союзного государства

FT узнала о попытке Microsoft купить Pinterest

Разработчик приложений для знакомств Bumble провел IPO на $2,2 млрд

Разработчик приложений для знакомств Bumble провел IPO на $2,2 млрд

"Интер РАО" продало свою долю в проекте АЭС "Аккую" за 1 млрд руб.

"Интер РАО" продало свою долю в проекте АЭС "Аккую" за 1 млрд руб.
Пандемия коронавируса

Латвия закрылась на въезд из-за пандемии

Uber снова зафиксировал убыток в IV квартале

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');