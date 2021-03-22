Мэр Марселя назвал эгоистами людей, устроивших карнавал в разгар пандемии

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Мэр Марселя Бенуа Пайан выразил возмущение поведением жителей, которые в воскресенье устроили карнавал на улицах города, несмотря на действующие из-за пандемии COVID-19 ограничения.

По данным газеты Le Figaro, на праздник собрались около 6,5 тыс. человек. Полиция разогнала участников карнавала, семеро были задержаны.

À Marseille, 6500 personnes font fi des restrictions anti-Covid pour un carnaval https://t.co/oJ6eRvLB5w pic.twitter.com/JIt5IONUbb — Paris Match (@ParisMatch) March 21, 2021

"Я в ярости. Подобный эгоизм некоторых безответственных людей недопустим", - написал Пайан в твиттере.

Он добавил, что действия отдельных людей сводят на нет коллективные усилия по борьбе с коронавирусом, и таким поступкам не может быть оправдания.

Власти Франции в конце прошлой недели ввели в ряде департаментов страны дополнительную серию ограничительных мер в связи в очередным ростом заболеваемости коронавирусом.