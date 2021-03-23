WeWork рассчитывает на оценку в $9 млрд в рамках сделки со SPAC

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Американский коворкинговый сервис WeWork в 2020 году уменьшил чистый убыток до $3,2 млрд с $3,5 млрд годом ранее, пишет Financial Times со ссылкой на документы для потенциальных инвесторов компании. Сервис рассчитывает на оценку в $9 млрд при выходе на открытый рынок.

В конце января 2021 года стало известно, что WeWork решила выйти на открытый рынок через слияние со специализированной компанией по слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC). Стартап рассчитывает привлечь $1 млрд за счет выхода на открытый рынок и новых инвестиций. По данным источников FT, WeWork ведет переговоры с компанией-"пустышкой" BowX Acquisition Corp, которая в августе привлекла $420 млн.

Сокращение чистого убытка компании объясняется падением капитальных расходов до $49 млн с $2,2 млрд. Заполняемость помещений WeWork в мире к концу 2020 года сократилась до 47% с 72% в начале года, когда пандемия еще не началась.

Стартап планировал выйти на открытый рынок за счет IPO в 2019 году, однако был вынужден отказаться от этой идеи, столкнувшись с негативным откликом инвесторов.

В документах для инвесторов WeWork представляет себя как "глобальную технологическую платформу недвижимости". Компания прогнозирует, что заполняемость ее помещений вырастет до 90% к концу 2022 года, а EBITDA в следующем году составит $485 млн. Компания также ожидает, что ее выручка к 2024 году вырастет до $7 млрд с $3,2 млрд в прошлом году.

Один из потенциальных инвесторов выразил сомнения относительно реалистичности прогнозов WeWork, отмечает FT.

В январе 2019 года стоимость WeWork во время привлечения финансирования от японской SoftBank оценивалась в $47 млрд, благодаря чему компания считалась одним из наиболее дорогих стартапов-"единорогов".

Сделка с BowX стала возможна после того, как в прошлом месяце SoftBank урегулировал претензии WeWork в связи с отказом от выкупа акций стартапа. SoftBank приобрел мажоритарную долю в WeWork в 2019 году после неудавшейся попытки американского стартапа провести IPO. Японская компания планировала купить акции WeWork объемом $3 млрд в рамках пакета мер поддержки стартапа, но позже отозвала тендерное предложение, сообщив, что условия для завершения продажи акций не были выполнены к установленному сроку.