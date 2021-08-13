WeWork увеличила квартальный убыток и сократила выручку на 32,7%

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Американский коворкинговый сервис WeWork незначительно увеличил чистый убыток во втором квартале 2021 года, однако сообщил об ускорении процесса восстановления финансовых показателей.

Чистый убыток компании в апреле-июне составил $888,85 млн по сравнению с $863,83 млн за аналогичный период годом ранее. Между тем показатель сократился более чем вдвое по сравнению с убытком в размере $2,06 млрд за первый квартал.

Квартальная выручка WeWork сократилась на 32,7%, до $593,48 млн с $598 млн, однако компания отметила, что выручка повышалась каждый месяц второго квартала.

Компания ожидает получить выручку в третьем квартале на уровне $650-700 млн.

"Вне зависимости от того, что компании думают о будущем процессе работы, доступ к пространству для сотрудничества, инноваций, обучения и построения культур остается критически важным", - отметил главный исполнительный директор WeWork Сандип Матрани.

В конце марта WeWork объявила о намерении выйти на публичный рынок за счет объединения со специализированной компанией по слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC). Компания договорилась о слиянии с BowX Acquisition Corp., в рамках сделки WeWork оценивается в $9 млрд с учетом задолженности.

WeWork планирует привлечь $1,3 млрд, включая частные инвестиции в акционерный капитал компании (private investment in public equity, PIPE) в размере $800 млн от Insight Partners, фондов, управляемых Starwood Capital Group, Fidelity Management и других инвесторов.

В 2019 году стартап планировал выйти на открытый рынок за счет IPO, однако был вынужден отказаться от этой идеи, столкнувшись с негативным откликом инвесторов.

Акции BowX дешевеют на 0,4% на торгах в четверг. Капитализация с начала года уменьшилась на 3,4%, до $600,73 млн.