Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:42Заразились
на 23.03В России 4 474 610+8 457В мире 123 678 061+470 490

США не сочли серьёзной провокацией недавние ракетные пуски в КНДР

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Администрация США не считает масштабной провокацией недавние пуски в КНДР ракет малой дальности, сообщают американские СМИ со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника в Белом доме.

В миреЮжная Корея и США сочли вопрос КНДР приоритетным для их альянсаЧитать подробнее

Чиновник добавил, что проведённые пуски не идут вразрез с резолюциями СБ ООН по КНДР и назвал их "нормальной военной активностью".

"Мы публично не отвечаем на все виды испытаний. (...) Это система, которая не подпадает под действие резолюций Совета Безопасности ООН", - сказал журналистам второй представитель администрации, выступая на условиях анонимности.

Собеседник журналистов добавил, что новая администрация США близка к завершению анализа отношений с КНДР. Американская сторона намерена на следующей неделе на уровне советников в нацбезопасности обсудить свои выводы с Японией и Южной Кореей.

"Я подчеркну, что мы предпринимали усилия и будем продолжать предпринимать усилия. Мы считаем, что такая дипломатия в тесной координации с Южной Кореей и Японией и (...) с Китаем отвечает наилучшим образом интересам всех заинтересованных сторон. Мы не хотим ситуации, когда создается впечатление, что мы не открыты для переговоров", - сказал один из чиновников.

Ранее ряд СМИ сообщал, что КНДР на выходных провела пуск нескольких ракет малой дальности. Некоторые наблюдатели сочли, что Пхеньян таким образом хотел выяснить, как новые власти США будут реагировать на испытания ракетного оружия.

США КНДР Белый дом

Новости по теме

Новости

Принц Гарри станет директором американской коучинговой фирмы BetterUp

Принц Гарри станет директором американской коучинговой фирмы BetterUp

Макрон высказался за "вывод российских и турецких сил" из Ливии

Макрон высказался за "вывод российских и турецких сил" из Ливии

ООН предупредила об угрозе острого голода в 20 странах мира

ООН предупредила об угрозе острого голода в 20 странах мира

Вертолет NASA совершит первый полет на Марсе в начале апреля

Вертолет NASA совершит первый полет на Марсе в начале апреля

Что произошло за день: вторник, 23 марта

Мнения членов НАТО разошлись по поводу "Северного потока 2"

Мнения членов НАТО разошлись по поводу "Северного потока 2"

В ЕС спрогнозировали допуск "Спутника V" на рынок через 6-8 недель

Посол ЕС в РФ спрогнозировал окончание локдаунов в Европе во 2-м полугодии

Посол ЕС в РФ спрогнозировал окончание локдаунов в Европе во 2-м полугодии

На Украину будут пускать только со справкой об отрицательном ПЦР-тесте

На Украину будут пускать только со справкой об отрицательном ПЦР-тесте
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');