США не сочли серьёзной провокацией недавние ракетные пуски в КНДР

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Администрация США не считает масштабной провокацией недавние пуски в КНДР ракет малой дальности, сообщают американские СМИ со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника в Белом доме.

Чиновник добавил, что проведённые пуски не идут вразрез с резолюциями СБ ООН по КНДР и назвал их "нормальной военной активностью".

"Мы публично не отвечаем на все виды испытаний. (...) Это система, которая не подпадает под действие резолюций Совета Безопасности ООН", - сказал журналистам второй представитель администрации, выступая на условиях анонимности.

Собеседник журналистов добавил, что новая администрация США близка к завершению анализа отношений с КНДР. Американская сторона намерена на следующей неделе на уровне советников в нацбезопасности обсудить свои выводы с Японией и Южной Кореей.

"Я подчеркну, что мы предпринимали усилия и будем продолжать предпринимать усилия. Мы считаем, что такая дипломатия в тесной координации с Южной Кореей и Японией и (...) с Китаем отвечает наилучшим образом интересам всех заинтересованных сторон. Мы не хотим ситуации, когда создается впечатление, что мы не открыты для переговоров", - сказал один из чиновников.

Ранее ряд СМИ сообщал, что КНДР на выходных провела пуск нескольких ракет малой дальности. Некоторые наблюдатели сочли, что Пхеньян таким образом хотел выяснить, как новые власти США будут реагировать на испытания ракетного оружия.