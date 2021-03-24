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Макрон предположил вмешательство Турции в предстоящие выборы во Франции

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность тем, что Турция, возможно, попытается повлиять на предстоящие французские выборы.

"Угрозы не завуалированы, поэтому я думаю, что мы должны быть очень здравомыслящими", - сказал Макрон во вторник в интервью телеканалу France 5.

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Он, вместе с тем, не конкретизировал, каким образом и в какие выборы Турция может попытаться вмешаться: региональные выборы в июне, президентские выборы в 2022 году или и в то, и в другое. Он сказал только, что Турция будет "играть на общественном мнении".

В то же время, по его словам, диалог с Турцией по-прежнему необходим, в частности, по вопросу о сирийских беженцах.

"Если вы скажете в одночасье: мы больше не можем с вами работать, никаких дискуссий, они откроют двери, и у вас будет 3 млн сирийских беженцев, прибывающих в Европу. Мы должны работать с Турцией", - сказал Макрон.

Отношения между Макроном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом резко обострились в прошлом году, когда турецкий лидер из-за нового французского закона, ограничивающего радикальный ислам, заявил, что его французский коллега нуждается в "ментальной проверке".

В декабре Эрдоган даже выразил надежду, что Франция "избавится" от Макрона как можно скорее, охарактеризовав президента как "неприятность" для страны.

В этом году, как отмечают СМИ, Эрдоган несколько смягчил тон по отношению к Франции и ЕС, Макрон в связи с этим сказал: "Я отметил с начала года желание президента Эрдогана возобновить отношения. Я хочу верить, что этот путь возможен", - сказал он.

В то же время французский президент подтвердил, что по-прежнему считает необходимым "прояснить" поведение и место Турции в НАТО, подвергнув критике действия Анкары в Восточном Средиземноморье и Ливии. Он добавил, что "в отношениях с союзниками не поступают так, как это в последние месяцы делала Турция".

"Турция не сдержала своего слова, она послала иностранных боевиков, она послала свою армию (в Ливию - ИФ)", - сказал он.

Эммануэль Макрон Реджеп Тайип Эрдоган Турция Франция

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