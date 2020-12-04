Эрдоган назвал Макрона бременем для Франции

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу подверг жесткой критике своего французского коллегу Эммануэля Макрона.

"Макрон – бремя для Франции. Макрон и Франция переживают очень опасный период", - приводят турецкие СМИ слова Эрдогана.

"Я надеюсь, что Франция как можно скорее избавится от проблемы в виде Макрона", - отметил он.

Ранее Париж и Анкара обменялись обвинениями относительно их роли в конфликте в Нагорном-Карабахе. Франция обвинила Турцию в разжигании боевых действий между Арменией и Азербайджаном.

Эрдоган в свою очередь заявил, что Париж потерял доверие в качестве посредника в конфликте. Он также осудил одобренную французским парламентом резолюцию с призывов признать независимость Нагорного Карабаха.

Накануне нижняя палата парламента Франции (Национальное собрание) одобрила соответствующую резолюцию. 25 ноября Сенат Франции также принял абсолютным большинством резолюцию, в которой обвинил французские власти в бездействии по отношению к событиям в Нагорном Карабахе и призвал признать независимость НКР.