Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 124 млн

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире с начала пандемии на утро среды составило 124 200 845, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 734 048, выздоровели около 99 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Бразилия и Индия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлен суммарно 29 921 101 инфицированный COVID-19, зафиксировано 543 793 летальных исхода, излечились более 22 млн человек.

На второй позиции в мире по числу инфицированных в мире находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 12 130 019 заболевших, из них умерли 298 676 человек, вылечились более 10 млн.

Третье место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 11 734 058, число скончавшихся - 160 441, поправились более 11 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 352,3. В США на 1 млн жителей скончались 1 т675 человек, в Бразилии - 1 399, в Индии - 115.