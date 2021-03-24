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Бывший первый замглавы ГШ ВС Армении подал в суд на министра обороны

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Бывший первый заместитель начальника Главного штаба ВС Армении, герой Армении Тиран Хачатрян подал в Административный суд иск против главы Минобороны Вагаршака Арутюняна с требованием восстановления в должности. Об этом сообщается на сайте Судебного департамента.

16 марта руководитель комиссии по обороне и национальной безопасности парламента Армении Андраник Кочарян заявил журналистам, что Хачатрян отправлен в кадровый резерв.

4 марта Хачатрян обратился в Административный суд с требованием признать недействительным указ президента Армении Армена Саркисяна о его освобождении от должности.

Между тем 11 марта юридическая контора TK&Partners, занимающаяся защитой интересов Хачатряна, сообщала, что действие указа президента Армении об освобождении от должности первого заместителя начальника Главного штаба ВС приостановлено. Отмечается, что Хачатрян освобожден от должности с многочисленными грубыми нарушениями Конституции и законов.

Обстановка в Армении резко обострилась 25 февраля после того, как Главный штаб ВС выпустил заявление с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства. Это заявление последовало после того, как 24 февраля президент Армении подписал указ об освобождении Хачатряна от должности.

Ранее Хачатрян поставил под сомнение заявления Пашиняна о том, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе "ракеты "Искандера" не взорвались или взорвались лишь на 10%".

Впоследствии премьер Армении пришел к выводу, что ему неверно доложили о неэффективности российских "Искандеров".

Армения Тиран Хачатрян Вагаршак Арутюнян

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