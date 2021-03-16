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Бывший первый замначальника Главного штаба ВС Армении отправлен в резерв

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Бывший первый заместитель начальника Главного штаба ВС Армении, Герой Армении Тиран Хачатрян отправлен в кадровый резерв.

"После указа президента об освобождении от должности министр обороны подписал приказ, согласно которому Хачатрян отправлен в резерв", - сказал руководитель комиссии по обороне и национальной безопасности парламента Армении Андраник Кочарян журналистам во вторник.

4 марта Хачатрян обратился в административный суд с требованием признать недействительным указ президента Армении Армена Саркисяна о его освобождении от должности.

Между тем 11 марта юридическая контора TK&Partners, занимающаяся защитой интересов Хачатряна, сообщала, что действие указа президента Армении об освобождении от должности первого заместителя начальника Главного штаба ВС, Героя Армении приостановлено.

"Административный суд сегодня принял в производство наш иск, первое заседание суда назначено на 29 марта. Согласно статье 83 Кодекса административного судопроизводства (правовые последствия принятия к производству иска об оспаривании), с принятием судом иска в производство исполнение оспариваемого административного акта приостанавливается до законного вступления в силу судебного акта, решающего по сути данный вопрос", - сообщили в конторе.

Отмечается, что Хачатрян освобожден от должности с многочисленными грубыми нарушениями Конституции и законов.

Обстановка в Армении резко обострилась 25 февраля после того, как Главный штаб ВС выпустил заявление с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства. Это заявление последовало после того, как 24 февраля президент Армении подписал указ об освобождении Хачатряна от должности первого заместителя начальника главного штаба ВС Армении. Как сообщила пресс-служба президента, указ об освобождении был подписан по предложению Пашиняна.

Ранее Хачатрян поставил под сомнение заявления Пашиняна о том, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе "ракеты "Искандера" не взорвались или взорвались лишь на 10%".

Впоследствии премьер Армении пришел к выводу, что ему неверно доложили о неэффективности российских "Искандеров".

"В ходе состоявшегося на днях телефонного разговора премьер-министра Армении и президента России в числе иных вопросов было обсуждено заявление премьера Армении о применении со стороны Армении систем "Искандер". Премьер-министр Армении на основе сопоставления существующих фактов и данных пришел к заключению, что ему по данной ситуации неверно доложили", - сказала 1 марта пресс-секретарь премьера Армении Мане Геворкян государственному информагентству "Арменпресс".

По ее словам, заявление премьера Армении "не имеет никакой связи с содержанием и качеством армяно-российских союзнических отношений в сфере военного и военно-технического сотрудничества". "Не вызывает сомнения также и то обстоятельство, что российское оружие - одно из лучших в мире. Армения продолжает тесное сотрудничество с Россией в сфере военной промышленности и высоких технологий и намерена предпринять шаги для еще более углубления этого сотрудничества", - отметила Геворкян.

Армения Тиран Хачатрян

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