Отставка замглавы ГШ ВС Армении Хачатряна приостановлена из-за иска адвокатов

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Действие указа президента Армении об освобождении от должности первого заместителя начальника Главного штаба ВС, Героя Армении Тирана Хачатряна приостановлено.

Юридическая контора TK&Partners, занимающаяся защитой интересов Хачатряна, сообщает, что административный суд сегодня принял в производство их иск. Первое заседание суда назначено на 29 марта.

Отмечается, что согласно статье 83 Кодекса административного судопроизводства (правовые последствия принятия к производству иска об оспаривании), с принятием судом иска в производство исполнение оспариваемого административного акта приостанавливается до законного вступления в силу судебного акта, решающего по сути данный вопрос.

Подчеркивается, что Хачатрян освобожден от должности с многочисленными грубыми нарушениями Конституции и законов.

"В рамках закона будет сделано все, чтобы указ об освобождении Хачатряна от должности в судебном порядке был признан недействительным", - отметили в юридической конторе.

3 марта Хачатрян обратился в административный суд с требованием признать недействительным указ президента Армении Армена Саркисяна о его освобождении от должности.

Как сообщает Судебный департамент, дело будет вести судья Мери Амбарцумян.

Политическая ситуация в Армении резко обострилась 25 февраля после того, как Главный штаб ВС выпустил заявление с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства. Это заявление последовало после того, как 24 февраля президент Армении Армен Саркисян подписал указ об освобождении Тирана Хачатряна с должности первого заместителя начальника главного штаба ВС Армении. Как сообщила пресс-служба президента, указ об освобождении был подписан по предложению Пашиняна.

25 февраля Пашинян направил ходатайство президенту Армении об освобождении с должности начальника ГШ ВС, однако Саркисян не подписал соответствующий указ, вернув его обратно в правительство.

28 февраля администрация президента Армении повторно получила от премьера ходатайство об освобождении от должности начальника Главного штаба ВС. 2 марта Саркисян принял решение не подписывать и второе ходатайство.

10 марта правительство Армении заявило, что Гаспарян освобожден от должности силой закона.

В Ереване оппозиция провела митинги с требованием отставки Пашиняна. 9 марта президент Армении Армен Саркисян возложил на Пашиняна ответственность за политические последствия отставки начальника ГШ ВС Гаспаряна. 10 марта координатор оппозиционного "Движения спасения родины" Ишхан Сагателян заявил о праве граждан на восстание и радикальные шаги.