План массовой COVID-вакцинации в Грузии оказался под угрозой срыва

Жители страны проявляют "огромный скептицизм" по отношению к прививкам от коронавируса

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Грузии отмечается пассивность граждан в отношении прививок против COVID-19, специалисты предупреждают об угрозе срыва планов массовой вакцинации населения.

"В Грузии, несмотря на то, что вакцина поступила и еще будет поступать непрерывно, отмечается беспрецедентная пассивность в отношении вакцин и огромный скептицизм. Фактически не получается массовая вакцинация", - заявил журналистам в среду генеральный директор грузинского Центра инфекционных патологий и СПИДа Тенгиз Церцвадзе.

По его словам, для отказа населения от вакцинации нет никаких оснований.

Церцвадзе отметил, что в день в стране должно быть вакцинировано как минимум 3-4 тысячи человек и для этого есть возможность.

Он не исключает, что будет снижен возрастной порог для лиц, которые могут пройти вакцинацию (на данном этапе это лица старше 65 лет) либо, если граждане будут все также пассивны в этом отношении, в целом возрастные и другие ограничения могут быть сняты и вакцинация станет возможной для всех групп населения.

В Грузию в этом месяце поступила первая партия доз вакцины AstraZeneca (43 200 доз). По заявлению грузинского Минздрава, эта партия вакцин рассчитана, в основном, на медицинский персонал. Позже в ведомстве заявили, что с 25 марта к вакцинации будут подключены лица старше 65 лет.

Накануне представительство американского Национального демократического института (NDI) в Грузии опубликовало данные проведенного в феврале текущего года опроса, согласно которому более половины (53%) опрошенных граждан страны заявляют, что не планируют прививаться вакцинами против COVID-19.

На прошлой неделе в грузинском городе Ахалцихе 27-летняя сотрудница одной из клиник скончалась, предположительно, в результате анафилактического шока после прививки вакциной AstraZeneca.

В Минздраве Грузии, несмотря на произошедшее, заявили, что процесс вакцинации продолжится. Во вторник, 23 марта, замминистра здравоохранения Тамара Габуния сообщила, что на данном этапе вакцинировались уже более 4 тыс. сотрудников медучреждений. При этом специалисты отмечали низкую активность среди медработников в вопросе вакцинации.

Ранее глава Национального центра по контролю за заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил журналистам, что до конца года планируется вакцинировать минимум 65% взрослого населения страны, то есть до 1 млн 700 тыс. человек.

По данным Минздрава Грузии, в стране за последние сутки зафиксировано 450 новых случаев заражения COVID-19, скончалось восемь человек.

В целом с начала пандемии в Грузии подтверждено 278 628 случаев заражения, всего скончалось 3 722 человека.