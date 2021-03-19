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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:14Заразились
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В Грузии умерла медсестра, впавшая в кому после прививки от COVID

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В Тбилисской клинике скончалась 27-летняя медсестра Меги Бакрадзе, которая накануне после прививки от коронавирусной инфекции вакциной AstraZeneca впала в кому.

Как сообщили журналистам родственники скончавшейся, врачи не смогли ее спасти, у нее остановилось сердце.

Накануне, 18 марта, министр здравоохранения Екатерина Талаквадзе сообщила журналистам, что у пациентки развился анафилактический шок.

Вместе с тем Талаквадзе заявила, что прививки вакциной AstraZeneca в Грузии продолжатся.

Хроника коронавируса. Март.

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Хроника 09 января 2020 года – 19 марта 2021 годаПандемия коронавируса
AstraZeneca Грузия Коронавирус

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