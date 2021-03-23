Более половины опрошенных в Грузии не планируют прививаться от COVID

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Более половины опрошенных в Грузии по заказу американского Национального демократического института (NDI) граждан заявляют, что не планируют прививаться от коронавируса никакими вакцинами.

Согласно опросу, результаты которого представительство NDI в Грузии опубликовало во вторник, 53% опрошенных заявили, что не стали бы вакцинироваться, 35% выразили желание привиться, а 12% не смогли дать однозначный ответ.

Среди тех, кто сообщил о намерении отказаться от вакцинации, 48% заявили, что не доверяют качеству вакцин, 20% считают, что смогут справиться с пандемией COVID-19 без вакцинации, 10% отметили, что не могут вакцинироваться по состоянию здоровья, а 5% выступают против вакцин в целом.

По информации NDI, данный опрос проводился во всех районах страны 17-24 февраля, по телефону были опрошены 2 024 человека. Погрешность, как считают в организации, может составлять 1,4%.

Ранее глава Национального центра по контролю за заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил журналистам, что до конца года планируется, что будут вакцинированы минимум 65% взрослого населения страны, то есть до 1 миллиона 700 тысяч человек.

В Грузию в этом месяце поступила первая партия доз вакцины AstraZeneca (43 200 доз). По заявлению грузинского Минздрава, эта партия рассчитана, в основном, на медицинский персонал.

Между тем, на прошлой неделе в Тбилиси 27-летняя сотрудница одной из клиник скончалась, предположительно, в результате анафилактического шока после прививки вакциной AstraZeneca.

В Минздраве Грузии, несмотря на произошедшее, заявили, что процесс вакцинации продолжится. Во вторник замминистра здравоохранения сообщила, что на данном этапе вакцинировались уже более 4 тысяч сотрудников медучреждений.

По данным Минздрава Грузии, в стране за последние 24 часа зафиксировано 528 новых случаев заражения COVID-19, скончались 4 человека.

С начала пандемии в Грузии подтверждено 278 178 случаев заражения, скончались 3 714 человек.