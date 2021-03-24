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Первые итоги испытаний комбинации "Спутника V" и AstraZeneca ожидают через 2 месяца

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Предварительные данные об испытаниях комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca ожидаются через два месяца, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Надеемся, что некоторые данные у нас будут уже через два месяца", - сказал Дмитриев в интервью телеканалу CNBC India, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также сообщил, что испытания комбинации двух вакцин, как ожидается, начнутся в Объединенных Арабских Эмиратах на следующей неделе.

"Испытания (комбинации из двух вакцин) уже начались в Азербайджане, в ОАЭ они начнутся, мы надеемся, на следующей неделе", - сказал Дмитриев.

Ранее Дмитриев сообщил, что РФПИ сможет поставлять свой компонент "Спутника V" для вакцинации в комбинации с "Оксфордской вакциной" уже с середины года.

В настоящее время проводятся клинические испытания комбинированной вакцины, состоящих из двух уколов - одного компонента "Спутника V" и одного - вакцины AstraZenеca AZD1222 ("Оксфордской вакцины"). Они должны пройти в Азербайджане, ОАЭ и Саудовской Аравии. В пресс-службе AstraZeneca "Интерфаксу" предварительно сообщали, что исследование должно пройти на 100 добровольцах старше 18 лет.

Как сообщали в РФПИ, это первое в мире совместное использование вакцин проводится в рамках протокола клинических испытаний, зарегистрированного 24 декабря 2020 года. Исследование должно полностью завершиться через полгода. Предварительные данные могут быть доступны в течение полутора месяцев, заявил Дмитриев 20 февраля.

Ранее РФПИ, центр им.Гамалеи, AstraZeneca и "Р-Фарм" подписали меморандум о сотрудничестве в области разработки вакцины от коронавируса, о чем было объявлено в декабре 2020 года в присутствии президента России Владимира Путина.

В настоящее время "Спутник V" производства центра им.Гамалеи Минздрава России зарегистрирован (одобрен) для экстренного применения уже в 56 странах мира.

Хроника 09 января 2020 года – 24 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Спутник V AstraZeneca Кирилл Дмитриев РФПИ Коронавирус

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