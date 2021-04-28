В Китае начали изучать возможность комбинирования вакцин от COVID-19

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Китайские производители вакцин от коронавируса Sinopharm и Sinovac начали изучать вариант их комбинирования с препаратами от других компаний для повышения эффективности лекарств. Об этом сообщает телеканал Channel NewsAsia.

Директор по международному сотрудничеству China National Biotech Group (дочерняя компания Sinopharm) Ли Мэн объявил о планах использовать вакцины в сочетании с другими. В свою очередь в Sinovac - разработчике препарата CoronaVac - сообщили, что находятся на первоначальных этапах обсуждений такой возможности, в том числе с Центром по контролю и профилактике заболеваний КНР (ЦКПЗ).

Channel NewsAsia указывает, что в апреле глава ЦКПЗ КНР Гао Фу признал низкую эффективность существующих китайских вакцин от COVID-19. Тогда Гао заявил, что для повышения их эффекта среди прочих вариантов изучается комбинирование разных препаратов. Однако впоследствии он уточнил, что говорил только о способах усилить действие вакцин, а не об их эффективности.

В конце марта стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ заявила, что промежуточный анализ китайских вакцин против коронавируса COVID-19 от компаний Sinovac и Sinopharm показал их безопасность и эффективность, однако специалистам требуются дополнительные данные.

В Sinopharm утверждали, что две разработанные ими вакцины имеют 79% и 72% эффективности, но больше информации о финальной стадии испытаний на предоставляли, отмечает Channel NewsAsia.

Между тем, исследователи в Бразилии в апреле обнародовали новые данные об эффективности вакцины от Sinovac - 50,7% против течения COVID-19 с клиническими симптомами. Специалисты уточнили, что в более тяжелых случаях вакцина действовала результативнее.

В настоящее время проводятся клинические испытания применения комбинации вакцин "Спутника V" и AstraZenеca. Они должны пройти в Азербайджане, ОАЭ и Саудовской Аравии. В пресс-службе AstraZeneca "Интерфаксу" сообщали, что исследование должно пройти на 100 добровольцах старше 18 лет. Вакцину "Спутник V" также будут производить в Китае.