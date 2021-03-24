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Ученые узнали о рисках для переболевших COVID женщин среднего возраста

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - У переболевших коронавирусом COVID-19 женщин в возрасте 40-50 лет затем с высокой вероятностью могут появиться долгосрочные проблемы со здоровьем, в частности, утомление, одышка и спутанность сознания. об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на данные британских исследований.

Так, согласно результатам исследования о состоянии пациентов после госпитализации с COVID-19, проведенном Лестерским центром биомедицинских исследований, спустя пять месяцев после выписки из больниц, "белые женщины среднего возраста (40-60 лет), у которых есть еще как минимум два хронических заболевания, как правило, испытывают более продолжительные" последствия от коронавируса.

Профессор Луиз Уэйн в Лестерском университете, которая является соавтором исследования PHOSP-COVID, отметила, что причиной возникновения преимущественно у женщин так называемого посткоронавирусного синдрома может быть различие в иммунном ответе на вирус у мужчин и у женщин.

Всего в исследовании PHOSP-COVID были изучены данные 1077 пациентов мужского и женского пола, которых выписали из больниц в Великобритании в период между мартом и ноябрем 2020 года. Большинство пациентов сообщили о наличии различных симптомов спустя пять месяцев после выписки, среди них – боль в мышцах и суставах, утомление, слабость, одышка и спутанность сознания.

У более четверти участников исследования, по данным врачей, на пятом месяце после коронавируса отмечались "клинически существенные симптомы тревоги и депрессии", а у 12% были симптомы посттравматического стрессового расстройства.

В другом исследовании, проведенном Международной ассоциацией по лечению острых респираторных заболеваний и новых инфекций (ISARIC), указано, что женщины в возрасте до 50 лет, даже если у них отсутствуют хронические заболевания, с большей вероятностью подвержены тяжелым долгосрочным последствиям для здоровья, чем переболевшие мужчины.

Согласно данной работе с информацией по 327 пациентам, переболевшим COVID-19, женщины в возрасте до 50 лет в два раза чаще сообщали об усталости, в семь раз чаще – об одышке. Кроме того, они чаще имеют проблемы, связанные с памятью, подвижностью и коммуникацией.

Великобритания коронавирус

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