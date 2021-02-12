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В Минздраве сочли невозможной реабилитацию после COVID-19 в фитнес-клубах

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Галина Иванова заявила, что в обычных фитнес-клубах не хватите оборудования и специалистов для проведения реабилитации после перенесенного коронавируса.

"В реабилитационном процессе есть необходимость диагностики нарушенных функций, чего в фитнесе нет в принципе, за исключением движений в пределах нормальной функции. Также важно наличие мультидисциплинарной команды специалистов для ведения любых нарушений, а не только двигательных", - сказала Иванова "Интерфаксу".

Она отметила, что в реабилитационных центрах работают специалисты, подготовленные для оказания лечебно-восстановительной помощи, и в целом проведение реабилитации возможно только в организациях, имеющих лицензию на медицинскую реабилитацию.

Иванова напомнила, что тренажеры фитнес-центров предназначены для здоровых людей и не могут обеспечить те минимальные нагрузки, на которые способны пациенты после перенесенной инфекции. По ее словам, реабилитация после коронавируса закреплена в специальном приказе Минздрава, и возможность реабилитации пациентов в фитнес-клубах зависит от того, смогут ли эти учреждения выполнять требования приказа, имеют ли они необходимое оснащение и подготовленных специалистов.

Ранее 1700 фитнес-клубов обратились с письмом в Минздрав с предложением присоединить их к реабилитации переболевших в легкой и средней форме коронавирусом россиян, поскольку возможностей реабилитационных центров хватает только на перенесших COVID-19 в тяжелой форме, сообщала "Российская газета". Клубы разработали специальные программы по профилактике и реабилитации после COVID-19.

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