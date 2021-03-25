ФМБА рекомендовало пройти реабилитацию 80% переболевших COVID

Реабилитация пациентов после заболевания COVID-19 в санатории "Сергиевские минеральные воды" Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство людей, переболевших коронавирусом, должны пройти реабилитацию, считает заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева.

"80% всех переболевших, несмотря на то, что большинство заболевших в легкой и средней степени тяжести, они просто подлежат обязательной реабилитации после коронавируса", - сказала Яковлева в ходе "круглого стола" на тему: "Реабилитация после COVID-19: курс национальной безопасности" в четверг.

Она отмечает, что, по данным специалистов ФМБА, при отсутствии правильной реабилитации 60% переболевших коронавирусом подвержены риску стать инвалидами.

Яковлева сообщила, что 40-45% людей после коронавируса испытывают осложнения со стороны бронхолегочной системы. На втором месте по нарушениям после коронавируса - неврология и кардиология (это нарушения сна, памяти, тревожность, неврозы, депрессии). На третьем месте - гастроэнтерология.

"До 6 месяцев идет реабилитация, если не заниматься больным. А если заниматься, то (период реабилитации) сокращается до двух месяцев", - отмечает замруководителя ФМБА.