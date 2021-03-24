Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:47Заразились
на 24.03В России 4 483 471+8 861В мире 124 202 136+524 075

В Бразилии учрежден федеральный комитет по противодействию COVID-19

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Жаир Болсонару в среду объявил о создании комитета по координации мер по противодействию эпидемии коронавируса COVID-19, информирует бразильская газета "Фолья ди Сан-Паулу".

По словам главы государства, в комитет, собрания которого будут еженедельными, войдут представители федерального правительства, губернаторы штатов и сенаторы.

В миреБразильцы пожаловались в Международный уголовный суд на отношение Болсонару к COVIDЧитать подробнее

Президент отметил, что наравне с координационными мерами комитет займется вопросами массовой вакцинации в стране.

Издание напоминает, что решение о создании этого органа принято через год после того, как ВОЗ объявила о пандемии.

Болсонару, сам переболевший коронавирусом, на протяжении длительного времени называл COVID-19 "обычным гриппом".

В настоящее время Бразилия занимает второе место по количеству заражений COVID-19 в мире. С начала пандемии там зарегистрировано 12 130 019 заболевших, из них умерли 298 676 человек, вылечились более 10 млн.

Хроника коронавируса. Март.

23
В Сараево ввели ночной комендантский час и вновь закрыли рестораны20 марта. Протестующие выступают против карантина и вакцинации от COVID-19 в Париже.19 марта. Работа отделении интенсивной терапии больницы Casalpalocco в Риме.18 марта. Дуэт Covid Boys и и художник Лукас Энгельс украсили самую известную в Брюсселе статую "Писающий мальчик".17 марта. Медицинские работники проводят вакцинацию китайским препаратом Sinovac жителей Кавальканте, Бразилия.16 марта. В Берлине 16 марта вновь открылись музеи.15 марта. Изображения жителей Нью-Йорка, погибших в результате пандемии COVID-19, проецируются на Бруклинский мост в годовщину начала локдауна.12 &#8203;марта. Румыния приостановила использование одной из партий вакцины AstraZeneca. Ранее власти Дании, Норвегии, Таиланда и Болгарии приостановили кампанию вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca из-за образования тромбов у нескольких датских пациентов после прививки.11 &#8203;марта. Музыкант Самуэль Паломино на альте исполнил Моцарта во время мини-концерта для пациентов с COVID-19 в больнице Исабель Зендаль в Мадриде.10 &#8203;марта. Акция протеста врачей с требованием улучшения условия труда прошла в Барселоне.10 марта. Йоркширский музей, закрытый во время третьего национального локдауна в Англии, оцифровывает свои экспонаты.9 марта. Граффити на улицах Мумбаи.5 марта. В Парагвае медики провели акцию протеста из-за нехватки ресурсов для борьбы с COVID-19.4 марта. На арене для корриды в испанском Арнедо началась вакцинация пожилых людей от COVID-19 препаратом Pfizer.3 марта. В Гааге работники секс-индустрии вышли на акцию протеста из-за отсутствия работы на фоне пандемии коронавируса. 2 марта. В Индонезии началась массовая вакцинация от COVID-19 китайской вакциной Sinovac.1 марта. В американском Лейквуде в одном из домов престарелых установили разделительную занавеску из пластика, которая позволяет членам семьи обняться.1 марта. В средневековом готическом кафедральном соборе в Личфилде открыт пункт вакцинации от коронавируса.1 марта. В школе города Уэнатчи, штат Вашингтон, уроки музыки проходят в защитных палатках.1 марта. В Ницце сожгли макет коронавируса в знак уважения к ежегодному карнавалу, который был отменен в этом году.1 марта. В Малайзии возобновлены занятия в школах.1 марта. Весенняя ярмарка амулетов в Бухаресте.1 марта. 78-я церемония вручения премии "Золотой глобус" из-за пандемии прошла в формате видеоконференции.
В Сараево ввели ночной комендантский час и вновь закрыли рестораны
Хроника 09 января 2020 года – 24 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Жаир Болсонару Бразилия Коронавирус

Новости по теме

Новости

Канада ввела санкции против девяти официальных лиц РФ из-за Навального

Канада ввела санкции против девяти официальных лиц РФ из-за Навального

НАТО предложило расширить число участников соглашений по контролю над вооружениями

Российские туристы с 1 апреля смогут посещать Кипр без соблюдения карантина

Российские туристы с 1 апреля смогут посещать Кипр без соблюдения карантина

Меркель отменила решение о пасхальном карантине

Меркель отменила решение о пасхальном карантине

Борисов заявил, что США запрещают поставки в РФ всей высокотехнологичной продукции

Борисов заявил, что США запрещают поставки в РФ всей высокотехнологичной продукции

Китай: разрушение старых иллюзий

Китай: разрушение старых иллюзий
Пандемия коронавируса

В Индии обнаружили новый штамм COVID с двойной мутацией

В Индии обнаружили новый штамм COVID с двойной мутацией

Robinhood конфиденциально подала заявку на проведение IPO

Robinhood конфиденциально подала заявку на проведение IPO

Котировки GameStop упали на 15% после публикации отчетности

В Армении отменили действовавший с сентября режим военного положения

В Армении отменили действовавший с сентября режим военного положения
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');