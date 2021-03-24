В Бразилии учрежден федеральный комитет по противодействию COVID-19

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Жаир Болсонару в среду объявил о создании комитета по координации мер по противодействию эпидемии коронавируса COVID-19, информирует бразильская газета "Фолья ди Сан-Паулу".

По словам главы государства, в комитет, собрания которого будут еженедельными, войдут представители федерального правительства, губернаторы штатов и сенаторы.

Президент отметил, что наравне с координационными мерами комитет займется вопросами массовой вакцинации в стране.

Издание напоминает, что решение о создании этого органа принято через год после того, как ВОЗ объявила о пандемии.

Болсонару, сам переболевший коронавирусом, на протяжении длительного времени называл COVID-19 "обычным гриппом".

В настоящее время Бразилия занимает второе место по количеству заражений COVID-19 в мире. С начала пандемии там зарегистрировано 12 130 019 заболевших, из них умерли 298 676 человек, вылечились более 10 млн.