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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:57Заразились
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В Белоруссии началось промышленное производство "Спутника V"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Белоруссии на предприятии "Белмедпрепараты" начался промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщили в четверг в пресс-службе белорусского Минздрава.

"Начался розлив первых промышленных серий вакцины "Спутник V" из полупродукта российской компании АО "Генериум", входящей в структуру АО "Фармстандарт". Все необходимые подготовительные работы выполнены", - отметили в Минздраве.

Выпущенная в Белоруссии вакцина может быть использована для вакцинации населения, начиная с последней декады апреля - после получения результатов контроля качества, сообщил гендиректор "Белмедпрепараты" Сергей Беляев.

Планируемый объем выпуска - до 500 тысяч доз вакцины в месяц.

Хроника коронавируса. Март.

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Хроника 09 января 2020 года – 25 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Белоруссия Спутник V коронавирус

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