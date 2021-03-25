В Белоруссии началось промышленное производство "Спутника V"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Белоруссии на предприятии "Белмедпрепараты" начался промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщили в четверг в пресс-службе белорусского Минздрава.

"Начался розлив первых промышленных серий вакцины "Спутник V" из полупродукта российской компании АО "Генериум", входящей в структуру АО "Фармстандарт". Все необходимые подготовительные работы выполнены", - отметили в Минздраве.

Выпущенная в Белоруссии вакцина может быть использована для вакцинации населения, начиная с последней декады апреля - после получения результатов контроля качества, сообщил гендиректор "Белмедпрепараты" Сергей Беляев.

Планируемый объем выпуска - до 500 тысяч доз вакцины в месяц.