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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:34Заразились
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"Британский" штамм коронавируса добрался до Белоруссии

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Белоруссии выявили несколько случаев инфицирования "британским" штаммом коронавируса, сообщили в Минздраве республики в четверг.

"Первые образцы "британского" штамма белорусские специалисты нашли у лиц, прибывших из-за рубежа - Польша, Украина, Египет. Еще несколько положительных образцов получены у лиц, инфицированных на территории страны", - отмечается в сообщении.

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Исследования специалистов Республиканского научно-практического центра (РНПЦ) эпидемиологии и микробиологии были подтверждены. Как рассказала заведующая лабораторией Елена Гасич, в РНПЦ постоянно проводятся исследования по генотипированию и определению мутаций вируса SARS-CoV-2, циркулирующего или завозимого на территорию страны.

Гасич отметила, что "в образцах выявлена делеция (хромосомные перестройки с потерей участка хромосомы - ИФ) в 69 и 70 позициях гена S белка, характерная для "британского" варианта вируса". По ее словам, результаты дополнительного секвенирования участка гена S белка в четырех пробах показали наличие аминокислотных замен в позициях N501Y, A570D, D614G, что также характерно для "британского" варианта вируса.

Для подтверждения циркуляции на территории Белоруссии новых вариантов SARS-CoV-2 с одним образцом проведено полногеномное секвенирование, результаты анализа которого в программе GISAID (генетическая база вирусов - ИФ) показали принадлежность исследуемого генома к "британскому" варианту.

Медики отмечают: развитие пандемии COVID-19 обусловлено, в том числе, проблемой изменчивости возбудителя. Этот феномен хорошо известен для РНК-геномных вирусов (например, грипп, ВИЧ) и позволяет возбудителям поддерживать и развивать популяцию за счет более эффективной адаптации к чувствительным клеткам.

Для профилактики этого явления необходимо вести постоянный молекулярно-эпидемиологический мониторинг изменений генома возбудителя, физическое дистанцирование и вакцинацию, напоминают в Минздраве страны.

Новый вариант вируса SARS-CoV-2, получивший наименование В.1.1.7 был обнаружен в ноябре 2020 года. Согласно данным ВОЗ, в общей сложности уже более 100 стран во всех шести регионах мира сообщили о случаях распространения "британского" варианта штамма коронавируса.

Хроника коронавируса. Март.

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Хроника 09 января 2020 года – 11 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Белоруссия Коронавирус

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