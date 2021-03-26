Лукашенко потребовал от ученых Белоруссии создать лучшую COVID-вакцину

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получение собственной, белорусской вакцины от COVID-19 является делом чести руководства Минздрава и Национальной академии наук (НАН).

"Отечественная вакцина - дело чести Гусакова (главы НАН Беларуси Владимира Гусакова - ИФ) и Пиневича (министра здравоохранения Дмитрия Пиневича - ИФ), Минздрава и Национальной академии наук. В кратчайшие сроки сделать самую лучшую вакцину. Почему самую лучшую - потому что опыт уже есть", - заявил Лукашенко на встрече с Пиневичем.

По словам президента, которого цитирует госагентство БелТА в пятницу, опыт производства вакцин уже есть и у россиян, и у европейцев, и у китайцев, у индусов. "Много кто уже производит эти вакцины. Мы уже кое-что знаем. Мы не на голом месте это делаем", - заявил он.

Накануне, 25 марта, в Белоруссии начался промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Планируемый объем выпуска - до 500 тыс. доз препарата в месяц.

Ранее Пиневич заявлял, что после начала производства "Спутника V" в Белоруссии вакцинация примет более массовый характер. Глава Минздрава республики отмечал, в частности, что в конце марта - апреле вакцинация выйдет за пределы изначально обозначенных контингентов: медики, продавцы, сотрудники соцслужб и транспортных предприятий.

Между тем Лукашенко сообщал, что Белоруссия может сделать собственную вакцину от коронавируса во второй половине этого года.

При этом он заявлял, что его "очень настораживает в последнее время "драка вакцин". "Несколько триллионов - рынок по вакцинам. И все хотят этот кусок отхватить", - заявил он 19 марта в Гродно.