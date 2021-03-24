НАТО предложило расширить число участников соглашений по контролю над вооружениями

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - НАТО выступает за разработку соглашений в сфере контроля над вооружениями, которые охватывали бы больше ядерного оружия и больше стран, таких как Китай, заявил генсекретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Мы видим, что Россия продолжает развертывать новые и дестабилизирующие ядерные вооружения", - сказал Столтенберг в среду в Брюсселе по итогам встречи министров иностранных дел стран НАТО.

"Нам нужны соглашения, которые охватывают больше оружия и больше стран, таких как Китай", - подчеркнул генсек альянса.

"Таким образом, режим контроля над вооружениями должен принимать во внимание новые реалии", - заявил Столтенберг.

Он подчеркнул, что "все страны-члены НАТО твердо привержены контролю над ядерными вооружениями".

"Все страны-союзники приветствуют недавнее продление Договора об СНВ. Это должно стать началом усилий по дальнейшему укреплению международного контроля над ядерными вооружениями", - заявил Столтенберг.

Он отметил, что "НАТО остается единственной платформой для консультаций Европы и Северной Америки о будущем контроля над вооружениями, поскольку это помогает сохранить мир".