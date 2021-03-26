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Лидеры ЕС указали на важность соблюдения компаниями сроков поставки вакцин

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Главы государств и правительств стран ЕС после дебатов в четверг в ходе видеоконференции, центральным вопросом которой была борьба против пандемии COVID-19, подчеркнули необходимость активизации усилий по ускорению производства, доставки и применения вакцин.

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"Мы подчеркиваем важность прозрачности, а также использования разрешений на экспорт. Мы признаем важность глобальных производственно-сбытовых цепочек и подтверждаем, что компании должны обеспечивать предсказуемость производства вакцин и соблюдать договорные сроки поставки", - говорится в заключительном документе виртуального саммита ЕС.

Европейские лидеры подтвердили принцип пропорционального размерам населения стран ЕС распределения доз вакцин. Они оценили эпидемиологическую ситуацию как серьезную, в том числе с учетом проблем, связанных с различными вариантами коронавируса. По их мнению, ограничения, в том числе в отношении необязательных поездок, должны быть сохранены в настоящее время с учетом конкретной ситуации трансграничных сообществ. При этом, отметили руководители стран ЕС, беспрепятственный поток товаров и услуг в рамках единого рынка союза должен обеспечиваться и впредь.

Вместе с тем, говорится в документе, "следует начать подготовку общего подхода к постепенному снятию ограничений, чтобы обеспечить координацию усилий, когда эпидемиологическая ситуация позволит ослабить текущие меры".

Лидеры также согласились, что законодательная и техническая работа над совместимыми и недискриминационными цифровыми сертификатами по COVID-19, основанная на предложении Европейской комиссии, должна быть продолжена в срочном порядке.

Хроника 09 января 2020 года – 26 марта 2021 годаПандемия коронавируса
COVID-19 ЕС коронавирус Европа Брюссель

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