Глава ЕК заявила, что AstraZeneca должна "догнать" поставки в ЕС

Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Производитель вакцин AstraZeneca должен "догнать" количество обещанных поставок вакцин в ЕС, прежде чем экспортировать их в другие страны, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщается на сайте BBC News.

"Компания... должна выполнить контракт, заключенный с европейскими государствами-членами, прежде чем она сможет снова заняться экспортом вакцин", - сказала Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после виртуального саммита по обсуждению поставок вакцин.

ЕС обвинил фармацевтические компании (в первую очередь AstraZeneca) в том, что они не поставляют обещанное количество вакцин в страны Евросоюза. AstraZeneca отрицает данный факт.

Ранее в четверг 27 государств-членов ЕС договорились попытаться увеличить производство вакцин в рамках блока.