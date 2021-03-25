Потери ЕС из-за отставания с вакцинацией оценили в 123 млрд евро

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Страны Евросоюза отстают от утвержденного календаря вакцинации от коронавируса на семь недель, тогда как в феврале отставание составляло пять недель. Отход от графика может стоить экономике ЕС 123 млрд евро по итогам 2021 года, подсчитали в страховой компании Euler Hermes. Об этом пишет Le Figaro.

К концу лета в ЕС должны были привить 70% населения. Чтобы достичь этого показателя, вакцинация должна быть ускорена. Ускорить ее не позволят задержки с поставками вакцины от AstraZeneca, пишет издание.

По оценке Euler Hermes, Франция также отстает от графика вакцинации на семь недель, и каждая неделя отставания может стоить экономике страны в 3 млрд евро.

Трудности с вакцинацией будут обсуждать на саммите в четверг главы государств и правительств стран ЕС. Предполагается, что будут обсуждаться меры по наращиванию производства вакцин и ускорению вакцинации населения.