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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:06Заразились
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Еврокомиссия заявила, что Европа столкнулась с третьей волной COVID-19

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Страны ЕС столкнулись с третьей волной пандемии коронавируса COVID-19, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы находимся в начале третьей волны", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе. Также она подчеркнула важность в подобной ситуации продолжения кампании по вакцинации населения.

Ранее лидеры ЕС указали на важность соблюдения компаниями сроков поставки вакцин. Они подтвердили принцип пропорционального размерам населения стран ЕС распределения доз препаратов и оценили эпидемиологическую ситуацию как серьезную, в том числе с учетом проблем, связанных с различными вариантами коронавируса.

ЕС COVID-19 Еврокомиссия Коронавирус

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