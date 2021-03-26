Еврокомиссия заявила, что Европа столкнулась с третьей волной COVID-19

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Страны ЕС столкнулись с третьей волной пандемии коронавируса COVID-19, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы находимся в начале третьей волны", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе. Также она подчеркнула важность в подобной ситуации продолжения кампании по вакцинации населения.

Ранее лидеры ЕС указали на важность соблюдения компаниями сроков поставки вакцин. Они подтвердили принцип пропорционального размерам населения стран ЕС распределения доз препаратов и оценили эпидемиологическую ситуацию как серьезную, в том числе с учетом проблем, связанных с различными вариантами коронавируса.