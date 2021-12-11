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Один человек стал жертвой торнадо в американском штате Арканзас

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Один постоялец дома престарелых погиб и пятеро получили ранения в результате торнадо в городе Монетт американского штата Арканзас, сообщил телеканал KAIT со ссылкой на представителей местных властей.

Еще около 20 человек оказались заблокированными в здании, которое подверглось сокрушительному удару торнадо, говорится в сообщении.

Национальная метеорологическая служба США выпустила предупреждения о торнадо в пятницу вечером для районов в нескольких штатах, включая Арканзас, Теннеси, Миссури и Иллинойс.

США Арканзас

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